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Рада планує заборонити рекламу е-сигарет

Новость на русском → Україна, Вівторок 27 квітня 2021 18:06
Рада планує заборонити рекламу е-сигарет Фото: Рада прийняла за основу закон про заборону реклами е-сигарет (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила за основу законопроект №4212 про зміни до статті 22 закону "Про рекламу". Документ пропонує заборонити рекламу електронних сигарет і рідин, що у них використовуються, а також тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 284 парламентарія.

Закон пропонує заборонити рекламу електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, а також ТВЕН.

Рекламу таких виробів передбачено замінити соціальною антирекламою.

Зокрема, рекламодавці алкогольних напоїв та тютюнових виробів, е-сигарет, рідин, що використовуються у них, зобов'язані спрямовувати на виробництво та розповсюдження соціальної реклами щодо шкоди тютюнопаління, споживання е-сигарет та зловживання алкоголем не менше 5 відсотків коштів, витрачених ними на розповсюдження реклами своєї продукції у межах України.

Розпорядники цих коштів щоквартально оприлюднюють звіт щодо їх використання.

Нагадаємо, в Україні заборонили продаж електронних сигарет українцям до 18 років. Відповідний закон 1 січня набув чинності.

Забороняється продаж електронних сигарет особам, які не досягли 18 років, на рівні з традиційними тютюновими виробами. При цьому перехідний період у застосуванні закону становить 18 місяців.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада схвалила цей закон у другому читанні на початку грудня.

Так, у кінці вересня Рада прийняла за основу цей закон. За нього проголосували 272 нардепа.

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