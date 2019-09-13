Рада планирует ввести порядок прекращения и возобновления действия лицензии

Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №1060 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании порядка лицензирования хозяйственной деятельности". За документ проголосовали 282 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Проектом закона предлагается:

введение новой санкции за нарушения в сфере лицензирования - приостановление действия лицензии в полном объеме или частично;

введение порядка восстановления действия лицензии, которая была остановлена ​​органом лицензирования;

введение порядка обжалования лицензиатом решения органа лицензирования о приостановлении действия лицензии.

В проекте предусматривается определить новые основания для аннулирования лицензии (в случае признания недееспособным, ограниченно дееспособным, признания безвестно отсутствующим, объявления умершим лицензиата; наличия акта о неустранении лицензиатом в течение срока приостановления действия лицензии нарушений, послуживших основанием для ее остановки; исключить основание для аннулирования лицензии в случае неуплаты лицензиатом за выдачу лицензии.

Также предлагается уточнить перечень сведений о лицензировании, размещаемых в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;

"Установление нового основания для оставления заявления о получении лицензии без рассмотрения - наличие информации об осуществлении над предприятием контроля резидентами государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины в значении, приведенном в статье 1 закона "Об обороне Украины", - отмечают авторы проекта.

Кроме того, планируется унифицировать размеры штрафов за нарушение законодательства в сфере лицензирования и усовершенствовать процедуру обжалования действий органов лицензирования в Экспертно-апелляционном совете.

Напомним, сегодня Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №1071 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о государственном регулировании космической деятельности", которым планируется отменить лицензирование в сфере космической деятельности.

Как писало РБК-Украина ранее, ВР планирует отменить лицензии операторам телекоммуникаций.