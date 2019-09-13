Рада планирует ввести порядок прекращения и возобновления действия лицензии

В проекте предусматривается определить новые основания для аннулирования лицензии
Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №1060 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании порядка лицензирования хозяйственной деятельности". За документ проголосовали 282 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.
Проектом закона предлагается:
В проекте предусматривается определить новые основания для аннулирования лицензии (в случае признания недееспособным, ограниченно дееспособным, признания безвестно отсутствующим, объявления умершим лицензиата; наличия акта о неустранении лицензиатом в течение срока приостановления действия лицензии нарушений, послуживших основанием для ее остановки; исключить основание для аннулирования лицензии в случае неуплаты лицензиатом за выдачу лицензии.
Также предлагается уточнить перечень сведений о лицензировании, размещаемых в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;
"Установление нового основания для оставления заявления о получении лицензии без рассмотрения - наличие информации об осуществлении над предприятием контроля резидентами государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины в значении, приведенном в статье 1 закона "Об обороне Украины", - отмечают авторы проекта.
Кроме того, планируется унифицировать размеры штрафов за нарушение законодательства в сфере лицензирования и усовершенствовать процедуру обжалования действий органов лицензирования в Экспертно-апелляционном совете.
Напомним, сегодня Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №1071 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о государственном регулировании космической деятельности", которым планируется отменить лицензирование в сфере космической деятельности.
Как писало РБК-Украина ранее, ВР планирует отменить лицензии операторам телекоммуникаций.