Рада планирует возобновить закупку "пакетов малыша" через Prozorro

Народные депутаты на внеочередном заседании 30 марта могут возобновить закупку "пакетов малыша" через систему Prozorro. Рада рассмотрит законопроект №5064, который это предусматривает.

По словам нардепа, возвращение закупок через систему Prozorro позволит сэкономить средства государственного бюджета.

"Раньше закупки бэби-боксов осуществляло Управление ООН по обслуживанию проектов за определенный процент от стоимости этих закупок. Законопроект №5064 переводит их в систему Prozorro. Это позволит государству сэкономить около 100 млн гривен", - пояснила она.

Пидласа добавила, что в 2021 году на закупку "пакетов малыша" в государственном бюджете предусмотрели полтора миллиарда гривен.