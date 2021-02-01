"Пакеты малыша" снова будут покупать исключительно через Prozzoro

Фото: "пакеты малыша" (facebook.com/yevheniya.khudzik)

"Пакеты малыша" уже доставили почти во все области Украины, кроме Тернопольской, Житомирской и Херсонской. Все дальнейшие закупки "пакетов малыша" будут осуществляться через Prozzoro.

Об этом написала нардеп Евгения Кравчук на странице в Facebook.

По словам Кравчук, она и еще несколько нардепов инициировала совещание с представителями Кабмина, Офиса президента, Федерации работодателей Украины и другими парламентариями по вопросу скорейшего приобретения "пакетов малыша" через Prozorro.

"В 2020-м году из-за провала министерством закупок Верховная рада была вынуждена принять специальный закон, который позволил родителям получать бейби-боксы. Надеюсь, на этот раз в тесном сотрудничестве мы сможем найти оптимальное решение и избежать каких-либо проволочек", - заявила нардеп.

Напомним, "пакеты малыша" и раньше покупали через Prozzoro, но из-за проблем с закупками Раде пришлось принимать закон, чтобы покупать "пакеты малыша" через Управление ООН по обслуживанию проектов.

Как писало РБК-Украина, через месяц после этого Кабмин возобновил выдачу "пакета малыша". В то же время правительство ввело денежную выплату в случае невозможности выдачи "пакета малыша" в натуральной форме.