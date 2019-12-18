Рада планирует внести изменения в Налоговый кодекс в рамках таможенной реформы

В проекте определены особенности оплаты труда госслужащим ГНСУ и Гостаможслужбы
Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2419 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об усовершенствовании структуры управления в сфере государственной налоговой и таможенной политики", передает корреспондент РБК-Украина.
За проект проголосовал 341 нардеп.
Документом предлагается уточнить перечень органов государственной власти, которые будут иметь статус контролирующего органа, устанавливается четкое разграничение их функций и полномочий в сфере администрирования налогов и сборов.
Также закрепляется статус государственных налоговых инспекций как структурных подразделений территориальных органов (обособленных подразделений) ГНСУ, что действуют на основании положений о таких территориальные органы (обособленные подразделения).
Предусматривается, что порядок информационного обмена между ГНСУ и Государственной таможенной службой будет утверждаться Министерством финансов.
Кроме того, детализируются положения о делегировании полномочий на выполнение функций, предусмотренных Налоговым кодексом Украины, законодательством по вопросам уплаты единого взноса, в руководящей вертикали ГНСУ.
Так, в связи с реформированием системы органов госвласти, реализующих государственную налоговую и таможенную политику, вносятся уточнения по поводу:
Также в проекте определены особенности оплаты труда и прохождения службы государственными служащими ГНСУ и Гостаможслужбы и их территориальных органов.
Напомним, комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу правительственный законопроект №2419 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно создания единого юридического лица на таможне.
Как писало РБК-Украина ранее, парламент принял за основу в первом чтении законопроект Кабмина №2318 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по совершенствованию структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики", за него проголосовали 272 нардепа.
Так, в конце октября в Раде появился текст законопроекта Кабинета министров №2318. Кабмин внес в парламент законопроект о внесении изменений в сфере государственной таможенной и налоговой политики 28 октября, но сначала текст проекта отсутствовал.