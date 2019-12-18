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Рада планирует внести изменения в Налоговый кодекс в рамках таможенной реформы

Новости » Экономика     18.12.2019 - 10:57
Рада планирует внести изменения в Налоговый кодекс в рамках таможенной реформы
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В проекте определены особенности оплаты труда госслужащим ГНСУ и Гостаможслужбы

Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2419 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об усовершенствовании структуры управления в сфере государственной налоговой и таможенной политики", передает корреспондент РБК-Украина.

За проект проголосовал 341 нардеп.

Документом предлагается уточнить перечень органов государственной власти, которые будут иметь статус контролирующего органа, устанавливается четкое разграничение их функций и полномочий в сфере администрирования налогов и сборов.

Также закрепляется статус государственных налоговых инспекций как структурных подразделений территориальных органов (обособленных подразделений) ГНСУ, что действуют на основании положений о таких территориальные органы (обособленные подразделения).

Предусматривается, что порядок информационного обмена между ГНСУ и Государственной таможенной службой будет утверждаться Министерством финансов.

Кроме того, детализируются положения о делегировании полномочий на выполнение функций, предусмотренных Налоговым кодексом Украины, законодательством по вопросам уплаты единого взноса, в руководящей вертикали ГНСУ.

Так, в связи с реформированием системы органов госвласти, реализующих государственную налоговую и таможенную политику, вносятся уточнения по поводу:

  • уровней контролирующих органов для возможности административного обжалования решений таких контролирующих органов налогоплательщиками;
  • особенностей учета крупных налогоплательщиков в территориальном органе (обособленном подразделении) ГНСУ, который осуществляет сопровождение крупных налогоплательщиков или его структурных подразделений;
  • терминологии кодекса о названиях органов власти, реализующих налоговую и таможенную политику.

Также в проекте определены особенности оплаты труда и прохождения службы государственными служащими ГНСУ и Гостаможслужбы и их территориальных органов.

Напомним, комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу правительственный законопроект №2419 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно создания единого юридического лица на таможне.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент принял за основу в первом чтении законопроект Кабмина №2318 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по совершенствованию структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики", за него проголосовали 272 нардепа.

Так, в конце октября в Раде появился текст законопроекта Кабинета министров №2318. Кабмин внес в парламент законопроект о внесении изменений в сфере государственной таможенной и налоговой политики 28 октября, но сначала текст проекта отсутствовал.

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