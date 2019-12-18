Рада планує внести зміни до Податкового кодексу у рамках митної реформи

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У проекті визначені особливості оплати праці держслужбовцям ДПСУ та Держмитслужби

Верховна рада прийняла за основу у першому читанні законопроект №2419 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення структури управління у сфері державної податкової та митної політики", передає кореспондент РБК-Україна.

За проект проголосував 341 нардеп.

Документом пропонується уточнити перелік органів державної влади, які матимуть статус контролюючого органу, встановлюється чітке розмежування їх функції та повноважень у сфері адміністрування податків і зборів.

Також закріплюється статус державних податкових інспекцій як структурних підрозділів територіальних органів (відокремлених підрозділів) ДПСУ, що діють на підставі положень про такі територіальні органи (відокремлені підрозділи).

Передбачається, що порядок інформаційного обміну між ДПСУ та Держмитслужбою буде затверджуватися Міністерством фінансів.

Крім того, деталізуються положення щодо делегування повноважень на виконання функцій, передбачених Податковим кодексом України, законодавством з питань сплати єдиного внеску, у керівній вертикалі ДПСУ.

Так, у зв’язку з реформуванням системи органів держвлади, що реалізують державну податкову та митну політику, вносяться уточнення щодо:

рівнів контролюючих органів для можливості адміністративного оскарження рішень таких контролюючих органів платниками податків;

особливостей обліку великих платників податків у територіальному органі (відокремленому підрозділі) ДПСУ, який здійснює супроводження великих платників податків або його структурних підрозділах;

термінології кодексу щодо назв органів влади, які реалізують податкову та митну політику.

Також у проекті визначені особливості оплати праці та проходження служби державними службовцями ДПСУ та Держмитслужби та їх територіальних органів.

Нагадаємо, комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу урядовий законопроект №2419 про внесення змін до Податкового кодексу щодо створення єдиної юридичної особи на митниці.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент прийняв за основу в першому читанні законопроект Кабміну №2318 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення структури управління в сфері державної митної та податкової політики", за нього проголосували 272 нардепа.

Так, у кінці жовтня у Раді з'явився текст законопроекту Кабінету міністрів №2318. Кабмін вніс до парламенту законопроект про внесення змін у сфері державної митної та податкової політики 28 жовтня, але спочатку текст проекту був відсутній.