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Рада планирует установить отдельные тарифы на доставку украинских печатных СМИ на Донбассе

НовостиПолитика    03.07.2018 - 17:06
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Целью законопроекта является противодействие вражеской пропаганде, отмечают авторы документа

Верховная рада Украины поддержала за основу законопроект №8114 "О внесении изменения в закон "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов" (относительно противодействия вражеской пропаганде и улучшения информационного обеспечения граждан Украины, пострадавших в результате военных действий, местом жительства которых является территория Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти Украины осуществляют свои полномочия), передает корреспондент РБК-Украина.

Так, после нескольких неудачных попыток документ поддержали за основу 243 нардепа. Профильный комитет настаивал на принятии законопроекта за основу и в целом, однако это предложение поддержал только 201 парламентарий.

"На территории Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти Украины осуществляют свои полномочия, устанавливаются отдельные тарифы на прием и доставку отечественных периодических печатных изданий по подписке, доставляемых на территории этих областей", - говорится в тексте законопроекта.

Планируется предусмотреть, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования и действует временно на срок пять лет со дня вступления в силу.

"Целью законопроекта является противодействие вражеской пропаганде за счет повышения уровня доступности населения к информационному пространству Украины, которое формируется отечественными периодическими печатными изданиями", - отмечают авторы проекта закона.

Напомним, парламент поддержал за основу в первом чтении законопроект №7291 "О моратории на повышение тарифов на доставку украиноязычных печатных изданий на территории Украины и периодических региональных и местных изданий на подконтрольной Украины территории Донецкой и Луганской областей".

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Донбасс, СМИ, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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