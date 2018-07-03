Рада планує встановити окремі тарифи на доставку українських друкованих ЗМІ на Донбасі

Ціллю законопроекту є протидія ворожій пропаганді, зазначають автори документу

Верховна рада України підтримала за основу законопроект №8114 "Про внесення зміни до закону "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (щодо протидії ворожій пропаганді та покращення інформаційного забезпечення громадян України, постраждалих внаслідок воєнних дій, місце проживання яких є територія Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження), передає кореспондент РБК-Україна.

Так, після декількох невдалих спроб документ підтримали за основу 243 нардепи. Профільний комітет наполягав на прийнятті законопроекту за основу та в цілому, однак цю пропозицію підтримав лише 201 парламентар.

"На території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження, встановлюються окремі тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території цих областей", - сказано у тексті законопроекту.

Планується передбачити, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та діє тимчасово на строк п’ять років з дня набрання ним чинності.

"Ціллю законопроекту є протидія ворожій пропаганді за рахунок підвищення рівня доступності населення до інформаційного простору України, що формується вітчизняними періодичними друкованими виданнями", - наголошують автори проекту закону.

Нагадаємо, парламент підтримав за основу в першому читанні законопроект №7291 "Про мораторій на підвищення тарифів на доставку україномовних друкованих видань на території України і періодичних регіональних і місцевих видань на підконтрольній України території Донецької та Луганської областей".