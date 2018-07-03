ВР планирует ввести мораторий на повышение тарифов на доставку украиноязычных печатных СМИ

Документ за основу поддержали 228 нардепов

Парламент поддержал за основу в первом чтении законопроект №7291 "О моратории на повышение тарифов на доставку украиноязычных печатных изданий на территории Украины и периодических региональных и местных изданий на подконтрольной Украины территории Донецкой и Луганской областей", передает корреспондент РБК-Украина.

После ряда неудачных попыток документ поддержали 228 нардепов.

Законопроектом планируется запретить повышение тарифов на прием подписки и доставки по подписке печатных средств массовой информации, издаваемых на украинском языке, временно сроком на три года с даты принятия документа.

Документом определяется, что временно, на срок особого периода, устанавливается мораторий на повышение тарифов на прием подписки и доставки по подписке отечественных периодических печатных СМИ региональной и местной сферы распространения на подконтрольной Украины территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрпочта" закроет часть отделений в небольших деревнях, заменив их почтальонами, которые будут передвигаться на автомобилях.