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ВР планирует ввести мораторий на повышение тарифов на доставку украиноязычных печатных СМИ

НовостиПолитика    03.07.2018 - 16:34
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

Документ за основу поддержали 228 нардепов

Парламент поддержал за основу в первом чтении законопроект №7291 "О моратории на повышение тарифов на доставку украиноязычных печатных изданий на территории Украины и периодических региональных и местных изданий на подконтрольной Украины территории Донецкой и Луганской областей", передает корреспондент РБК-Украина.

После ряда неудачных попыток документ поддержали 228 нардепов.

Законопроектом планируется запретить повышение тарифов на прием подписки и доставки по подписке печатных средств массовой информации, издаваемых на украинском языке, временно сроком на три года с даты принятия документа.

Документом определяется, что временно, на срок особого периода, устанавливается мораторий на повышение тарифов на прием подписки и доставки по подписке отечественных периодических печатных СМИ региональной и местной сферы распространения на подконтрольной Украины территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрпочта" закроет часть отделений в небольших деревнях, заменив их почтальонами, которые будут передвигаться на автомобилях.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: СМИ, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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