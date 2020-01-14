Рада планирует усилить социальные гарантии военных

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2343 "О внесении изменений в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 340 нардепов. Кроме того, парламентарии одобрили сокращенную процедуру подготовки проекта ко второму чтению.

Документом предусматривается упорядочить вопросы, связанные с предоставлением отпусков военнослужащим; уточнить отдельные вопросы реализации права военнослужащих на обеспечение жильем.

Также предлагается привести терминологию закона "О социальный и правовой защиту военнослужащих и членов их семей" в соответствие к ЗУ "Об образовании", "О высшем образовании" и других законов Украины.

Кроме того, документом планируется уточнить источники финансового обеспечения мероприятий, связанных с реализацией прав и социальных гарантий военнослужащих, предусмотренных ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

"Реализация положений закона будет осуществлена в пределах расходов государственного бюджета Украины на указанные цели и не требует дополнительных расходов из госбюджета", - указано в пояснительной записке.

Напомним, Верховная рада VIII созыва в 2016 году поддержала за основу и в целом законопроект №4878 "О внесении изменений в статью 9 закона Украины "О социальный и правовой защиту военнослужащих и членов их семей" (относительно обеспечения равенства прав военнослужащих на денежное обеспечение)". Тогда документ поддержали 237 парламентариев.