Рада планирует урегулировать выдачу украинских паспортов детям с ОРДЛО в 2020

Верховная рада планирует после Нового года урегулировать вопрос выдачи украинских паспортов детям с оккупированных территорий. Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумкова во время конференции по обеспечению прав ребенка в условиях вооруженного конфликта, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава парламента надеется на принятие конкретных законопроектов, которые позволят урегулировать этот вопрос.

"На сегодняшний день достаточно слаженно работает парламент. Есть несколько комитетов, которые непосредственно занимаются этими вопросами. Вопросы семьи и молодежи в одном комитете, но если мы посмотрим на эту ситуацию - это комитет по вопросам деоккупации и реинтеграции. Сейчас будут нарабатываться законопроекты, которые, я надеюсь, в ближайшее время будут принимать. Вопрос урегулирования с паспортами и документами - он есть. Я надеюсь, что после Нового года мы будем принимать уже конкретные законопроекты, которые позволят уменьшить эту проблему", - отметил спикер ВР.

Он заявил, что сейчас детям на Донбассе проще получить паспорт РФ, чем украинский паспорт.

"Мы понимаем все те проблемы, которые есть. Часть из них будет трудно решить. Верховная рада к этому присоединится максимально… Я думаю, что мы должны реагировать более чем жостко как представители власти. Потому что это недопустимо", - сказал глава Рады.

Напомним, заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева заявила, что Украина планирует максимально способствовать получению украинских свидетельств о рождении и смерти для жителей аннексированного Крыма по упрощенной системе.

Как писало РБК-Украина, Министерство иностранных дел Германии дало распоряжение своим консульствам не признавать российские паспорта с Донбасса.

Так, в начале октября Евросоюз официально отказался признавать российские паспорта жителей ОРДЛО.