МИД Германии приказал консульствам не признавать российские паспорта с Донбасса

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Украинскому послу лично сообщили о решении МИД Германии

Министерство иностранных дел Германии дало распоряжение своим консульствам не признавать российские паспорта с Донбасса. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter.

Украинский посол сообщил, что ему лично сообщили об этом решении.

"Руководство МИД Германии лично сообщило мне об указании всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе", - написал Мельник.

Напомним, ранее депутат от Свободной демократической партии Германии Рената Альт сообщила о выдаче виз Германией для жителей ОРДЛО. Якобы депутат получила ответ на запрос и в документе говорилось о почти 100 000 виз, выданных владельцам российских паспортов с апреля.

После этого Министерство иностранных дел Германии опровергло публикации немецких изданий, в которых шла речь о выдаче виз владельцам российских паспортов с Донбасса.

В МИД Германии тогда добавили, что страна придерживается официальной позиции Евросоюза, принятой на саммите ЕС-Украина 10 июля 2019 года. В документе говорится, что: "ЕС в тесной координации со своими международными партнерами готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение минских соглашений".