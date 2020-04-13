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Рада планує уповноважити АМКУ розглядати скарги у сфері публічних закупівель

Новини » Економіка     13.04.2020 - 15:14
Рада планує уповноважити АМКУ розглядати скарги у сфері публічних закупівель
Фото: Антимонопольний комітет (РБК-Україна)

Антимонопольне відомство може отримати додаткові повноваження

Верховна рада України підтримала за основу законопроект №3132 "Про внесення змін до закону "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 244 депутатів Ради.

Документом пропонується концептуально переглянути механізм роботи АМКУ як органу оскарження шляхом внесення змін до закону "Про Антимонопольний комітет України", ЗУ "Про державну службу" та ЗУ "Про запобігання корупції".

Закон про АМКУ доповнюється новою статтею 61, якою визначається окремо повноваження комітету як органу оскарження у сфері публічних закупівель. Так, в АМКУ буде утворено Комісію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель у складі не менше трьох уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Ці уповноважені призначаються у порядку, передбаченому для призначення державних уповноважених АМКУ.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України надав обов’язкові для розгляду рекомендації виробникам ліків, рекламним холдингам та українським телеканалам щодо реклами ліків від коронавірусу. АМКУ рекомендує утриматись від реклами лікарських засобів, зміст якої стосується лікування та/або профілактики коронавірусів, без належного обґрунтування відповідно до чинного законодавства, зокрема без наявності офіційних рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України.

Як повідомляло РБК-Україна, Антимонопольний комітет України зафіксував різке зростання цін на деякі продовольчі товари. У деяких регіонах з початку березня 2020 оку ціни на гречану крупу зросли більше ніж на 50%, пшоно - на 24%, цукор на 16%.

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