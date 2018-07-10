Рада планує уніфікувати правила надання споживачам інформації стосовно харчових продуктів

Проектом регламентуються правила надання інформації про харчові продукти, продаж яких здійснюється дистанційним способом

Верховна рада підтримала за основу законопроект №8450 "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів", передає кореспондент РБК-Україна.

За проект закону за основу проголосували 226 парламентарів.

Так, документ має уніфікувати правила щодо надання споживачам інформації стосовно харчових продуктів. Проектом встановлюються загальні положення до маркування харчових продуктів, дія яких може поширюватися на всі харчові продукти або на певні їх категорії. Також визначені окремі правила щодо маркування певних видів харчових продуктів.

Документом регулюються обов’язки операторів ринку харчових продуктів, відповідальних за надання інформації по харчові продукти. Забороняється використання інформації, що може ввести споживача в оману, особливо у частині властивостей і характеристик харчових продуктів та наслідків їх споживання, а також у частині приписування харчовим продуктам лікувальних властивостей. Зазначена заборона поширюється також на рекламування та представлення харчових продуктів.

"З огляду на те, що певні інгредієнти або інші речовини або продукти (такі як допоміжні речовини для переробки) можуть спричинити в деяких людей алергічні реакції або непереносимість, що становить небезпеку здоров’ю цих людей, проектом закону передбачено надання споживачам інформації про вміст у харчових продуктах харчових добавок, допоміжних речовин для переробки та інших речовин чи продуктів, які, як свідчать дані проведених наукових досліджень, спричиняють алергічні реакції або непереносимість, так щоб споживачі могли зробити свідомий вибір, який є безпечним для них", - зазначається у пояснювальній записці.

Крім того, проектом регламентуються правила надання інформації про харчові продукти, продаж яких здійснюється дистанційним способом, у тому числі із застосуванням засобів дистанційного зв’язку.

Законопроектом встановлюється вимога щодо надання споживачеві інформації стосовно того, чи піддавався харчовий продукт розморожуванню.

Проектом передбачений відхід від вимоги щодо обов’язкового надання інформації про поживну цінність стосовно певних категорій харчових продуктів, які не піддавалися переробці або щодо яких інформація про поживну цінність не є визначальним чинником прийняття споживачами рішень про їх купівлю або площа упаковки яких є надто малою, щоб вмістити всю інформацію для задоволення вимог до маркування.

Дія проекту закону поширюється на:

операторів ринку харчових продуктів на всіх етапах харчового ланцюга, якщо їхня діяльність підпадає під вимоги щодо надання споживачам інформації про харчові продукти;

харчові продукти, призначені для кінцевого споживача, включно з харчовими продуктами, що реалізуються у сфері громадського харчування, та харчовими продуктами, що постачаються системі громадського харчування.

Нагадаємо, у травні ВР прийняла в першому читанні законопроект №3871 "Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів", документ підтримали з другого разу 233 депутати (спочатку 222).