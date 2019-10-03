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Рада планує зменшити штрафи за порушення трудового законодавства

Новини » Політика    03.10.2019 - 13:10
Рада планує зменшити штрафи за порушення трудового законодавства
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також ВР схвалила скорочену процедуру підготовки документу до другого читання

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1233 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права та законні інтереси роботодавців України)". За документ проголосували 288 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Також ВР схвалила скорочену процедуру підготовки документу до другого читання. Документом пропонується внесення зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України, шляхом зменшення розміру штрафних санкцій за порушення вимог трудового законодавства.

Замість накладення штрафу до роботодавців, які фактично допустили працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформили працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, або виплати заробітну плату без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків, пропонується застосовувати письмове попередження. Якщо ж таке порушення буде вчинено повторно протягом 365 днів з дати винесення письмового попередження, то до такого роботодавця застосовуватиметься штраф у чотирьохкратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

При цьому розмір штрафу за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, а також гарантій та пільг працівників, залучених до виконання обов’язків за закономи "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", зменшується до суми двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

Крім того, зменшується розмір штрафу за недопуск до перевірки з питань допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення його на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, або виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків. Так, розмір такого штрафу пропонується встановити у восьмикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

За усі інші порушення вимог трудового законодавства до роботодавців застосовуватиметься письмове попередження. Якщо протягом останніх 12 календарних місяців з дати виявлення правопорушення таке порушення буде вчинено повторно, то до роботодавця застосовуватиметься штраф у розмірі мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, у Верховній раді розблокували підписання законопроекту про "кешбек" для споживачів у разі виявлення порушень при розрахунках.

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