Рада планирует улучшить доступ осужденных к правовой помощи

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Защитникам предоставят право без ограничения времени и количества иметь свидания с осужденными в выходные и нерабочие дни

Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2063 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту", передает корреспондент РБК-Украина.

Документ за основу поддержали 332 нардепа.

Законопроектом предлагается совершенствование механизма реализации права на защиту в уголовном производстве, на стадии отбывания наказания. Предлагается предоставить защитнику право без ограничения времени и количества иметь свидания с лицами, которые нуждаются в такой защите, в рабочие, выходные, нерабочие дни.

"Действие предлагаемого проекта закона распространяется на четыре категории юристов: защитники в уголовном производстве; адвокаты, представляющие заключенное лицо, например, по гражданским делам; законные представители, не являющиеся участниками уголовного производства в отношении несовершеннолетних; юристы, специалисты в области права, представляющие осужденное лицо в Европейском суде по правам человека", - ранее сообщали в парламенте.

Напомним, комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной раде принять за основу законопроект №2063 об обеспечении доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту.

Члены комитета поддержали законопроект, отметив, что он позволит улучшить доступ осужденных к правовой помощи. При этом нардепы высказались за доработку его при подготовке ко второму чтению.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует ВР принять за основу законопроект №2165 о совершенствовании порядка изменения обвинения в суде.