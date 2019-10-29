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Рада планує поліпшити доступ засуджених до правової допомоги

Новини » Політика    29.10.2019 - 11:27
Рада планує поліпшити доступ засуджених до правової допомоги
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Захисникам нададуть право без обмеження часу і кількості мати побачення із засудженими у вихідні та неробочі дні

Верховна рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2063 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист", передає кореспондент РБК-Україна.

Документ за основу підтримали 332 нардепа.

Законопроектом пропонується вдосконалення механізму реалізації права на захист у кримінальному провадженні, на стадії відбування покарання. Пропонується надати захиснику право без обмеження часу і кількості мати побачення з особами, які потребують такого захисту, в робочі, вихідні, неробочі дні.

"Дія запропонованого проекту закону поширюється на чотири категорії юристів: захисники у кримінальному провадженні; адвокати, що представляють ув'язнену особу, наприклад, у цивільних справах; законні представники, які є учасниками кримінального провадження щодо неповнолітніх; юристи, фахівці в області права, що представляють засуджену особу в Європейському суді з прав людини", - раніше повідомляли в парламенті.

Нагадаємо, комітет з питань правової політики рекомендував Верховній раді прийняти за основу законопроект №2063 про забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист.

Члени комітету підтримали законопроект, зазначивши, що він дозволить поліпшити доступ засуджених до правової допомоги. При цьому нардепи висловилися за доопрацювання його при підготовці до другого читання.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує ВР прийняти за основу законопроект №2165 про вдосконалення порядку зміни обвинувачення у суді.

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