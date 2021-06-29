Рада планирует создать Нацкомиссию по защите критической инфраструктуры

Проект поддержали 318 нардепов.

Закон предусматривает создание критической инфраструктуры. Она будет взаимодействовать с различными общегосударственными и национальными системами защиты информации и объектов.

Определены критерии отнесения объектов к критической инфраструктуры.

Вводится парламентский и общественный контроль в сфере защиты критической инфраструктуры, обязательное государственное страхование объектов критической инфраструктуры, а также привлечение общественности к возможному предотвращению атак на них.

Предусмотрено создание Реестра объектов критической инфраструктуры.

В законе прописано создание Национальной комиссии по вопросам защиты критической инфраструктуры, которая будет регулировать эту сферу. Деятельность Уполномоченного органа будет направлять, координировать и контролировать министр Кабинета министров.

Документ поручает Кабмину создание Нацкомиссии и проведение конкурса по отбору главы и членов ведомства в порядке, определенном ЗУ "О государственной службе".

Вводится независимая внешняя оценка деятельности Нацкомиссии. А именно ежегодно будет проводиться внешний аудит деятельности ведомства. Независимая внешняя оценка деятельности системы защиты критической инфраструктуры осуществляется один раз в три года. Внешний аудит деятельности Нацкомиссии будет проводить Счетная палата.

Указано, что через 3 года со дня вступления в силу документа вступят в силу положения об: