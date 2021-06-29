Рада планирует создать Нацкомиссию по защите критической инфраструктуры

В Украине могут создать Национальную комиссию по защите критической инфраструктуры. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №5219.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
Проект поддержали 318 нардепов.
Закон предусматривает создание критической инфраструктуры. Она будет взаимодействовать с различными общегосударственными и национальными системами защиты информации и объектов.
Определены критерии отнесения объектов к критической инфраструктуры.
Вводится парламентский и общественный контроль в сфере защиты критической инфраструктуры, обязательное государственное страхование объектов критической инфраструктуры, а также привлечение общественности к возможному предотвращению атак на них.
Предусмотрено создание Реестра объектов критической инфраструктуры.
В законе прописано создание Национальной комиссии по вопросам защиты критической инфраструктуры, которая будет регулировать эту сферу. Деятельность Уполномоченного органа будет направлять, координировать и контролировать министр Кабинета министров.
Документ поручает Кабмину создание Нацкомиссии и проведение конкурса по отбору главы и членов ведомства в порядке, определенном ЗУ "О государственной службе".
Вводится независимая внешняя оценка деятельности Нацкомиссии. А именно ежегодно будет проводиться внешний аудит деятельности ведомства. Независимая внешняя оценка деятельности системы защиты критической инфраструктуры осуществляется один раз в три года. Внешний аудит деятельности Нацкомиссии будет проводить Счетная палата.
Указано, что через 3 года со дня вступления в силу документа вступят в силу положения об:
Напомним, комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять соответствующий законопроект №5219.
Как писало РБК-Украина, в середине января Раде началось общественное обсуждение законопроекта о критической инфраструктуре. Оно проходило на базе комитета по вопросам цифровой трансформации.
Так, в октябре 2020 года Кабинет министров принял два постановления по кибернетической защите объектов критической инфраструктуры. Эти объекты признали стратегически важными для государства независимо от формы собственности.