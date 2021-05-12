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В Украине могут создать Нацкомиссию по защите критической инфраструктуры

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Украина, Среда 12 мая 2021 12:26
В Украине могут создать Нацкомиссию по защите критической инфраструктуры Фото: Раде рекомендуют создать Нацкомиссию по защите критической инфраструктуры (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине могут создать Национальную комиссию по защите критической инфраструктуры. Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту принять соответствующий законопроект №5219.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Документ рекомендуют принять за основу.

Закон предусматривает создание критической инфраструктуры. Она будет взаимодействовать с различными общегосударственными и национальными системами защиты информации и объектов.

Документ внедряет парламентский и общественный контроль в сфере защиты критической инфраструктуры, обязательное государственное страхование объектов критической инфраструктуры, а также привлечение общественности к возможному предотвращения атак на них.

Проект закона регламентирует создание Национальной комиссии по вопросам защиты критической инфраструктуры, которая будет регулировать эту сферу.

Напомним, в середине января в Раде началось общественное обсуждение законопроекта о критической инфраструктуры. Оно проходило на базе комитета по вопросам цифровой трансформации.

Как писало РБК-Украина, в октябре Кабинет министров принял два постановления по кибернетической защите объектов критической инфраструктуры. Эти объекты признали стратегически важными для государства независимо от формы собственности.

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