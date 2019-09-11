Рада планує створити Єдину електронну систему у сфері будівництва

Законопроект був визначений президентом Зеленським як невідкладний
Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1081 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва". За документ проголосували 306 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.
Також депутати схвалили скорочену процедуру підготовки закону до другого читання.
Законопроектом пропонується створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у складі містобудівного кадастру; подання документів в електронній формі для отримання всіх адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, а також отримання таких послуг в електронній формі 24 години на добу 7 днів на тиждень.
Проектом планується скоротити перелік документів, що подаються для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва; запровадити електронну взаємодію між державними електронними інформаційних ресурсами, суб’єктами надання адмінпослуг у сфері будівництва для отримання адміністративних послуг за принципом "єдиного вікна".
Крім того, законопроектом пропонується:
Нагадаємо, Рада підтримала за основу законопроект №1052 "Про внесення змін до закону "Про будівельні норми" щодо вдосконалення нормування у будівництві", документ визначено президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.
Як писало РБК-Україна раніше, в квітні 2018 року Кабінет міністрів України планував ввести посилення санкцій за порушення норм на будівництві будь-яких приміщень.