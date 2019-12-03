Рада планирует расширить возможности самопредставительства органов госвласти

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Предлагается расширить перечень лиц, которые могут осуществлять самопредставительство органов государственной власти

Верховная рада Украины (ВР) приняла за основу в первом чтении законопроект №2261 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о расширении возможностей самопредставительства органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, других юридических лиц независимо от порядка их создания в суде". За документ проголосовали 314 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что целью документа является надлежащее обеспечение органов госвласти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, других юридических лиц независимо от порядка их создания (то есть юридических лиц и публичного, и частного права) правом на доступ к суду и надлежащую юридическую помощь, квалифицированная защита их прав и законных интересов, рациональное использование средств государственного бюджета Украины и местных бюджетов

В частности, предлагается расширить перечень лиц, которые могут осуществлять самопредставительство органов государственной власти, органов власти АР Крым, органов местного самоуправления, других юридических лиц независимо от порядка их создания в суде, а именно предоставить такую возможность не только руководителям, членам исполнительных органов юридического лица, но и иным уполномоченным лицам согласно закона, устава, положения, трудового договора (тоесть включая работников).

Напомним, парламент принял за основу в первом чтении проект закона №2314 авторства президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства о совершенствовании пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке.

Как писало РБК-Украина ранее, 16 октября народные депутаты проголосовали за судебную реформу президента Владимира Зеленского во втором чтении.