ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада планирует расширить возможности самопредставительства органов госвласти

Новости » Политика     03.12.2019 - 18:34
Рада планирует расширить возможности самопредставительства органов госвласти
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Предлагается расширить перечень лиц, которые могут осуществлять самопредставительство органов государственной власти

Верховная рада Украины (ВР) приняла за основу в первом чтении законопроект №2261 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о расширении возможностей самопредставительства органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, других юридических лиц независимо от порядка их создания в суде". За документ проголосовали 314 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что целью документа является надлежащее обеспечение органов госвласти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, других юридических лиц независимо от порядка их создания (то есть юридических лиц и публичного, и частного права) правом на доступ к суду и надлежащую юридическую помощь, квалифицированная защита их прав и законных интересов, рациональное использование средств государственного бюджета Украины и местных бюджетов

В частности, предлагается расширить перечень лиц, которые могут осуществлять самопредставительство органов государственной власти, органов власти АР Крым, органов местного самоуправления, других юридических лиц независимо от порядка их создания в суде, а именно предоставить такую возможность не только руководителям, членам исполнительных органов юридического лица, но и иным уполномоченным лицам согласно закона, устава, положения, трудового договора (тоесть включая работников).

Напомним, парламент принял за основу в первом чтении проект закона №2314 авторства президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства о совершенствовании пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке.

Как писало РБК-Украина ранее, 16 октября народные депутаты проголосовали за судебную реформу президента Владимира Зеленского во втором чтении.

Рада приняла за основу закон Зеленского об организации деятельности Верховного суда В Раде создали депутатское объединение по борьбе с российской энергоэкспансией
Новости Украины законопроектВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь