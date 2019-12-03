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Рада планує розширити можливості самопредставництва органів держвлади

Новини » Політика     03.12.2019 - 18:34
Рада планує розширити можливості самопредставництва органів держвлади
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Пропонується розширити перелік осіб, які можуть здійснювати самопредставництво органів державної влади

Верховна рада України (ВР) прийняла за основу у першому читанні законопроект №2261 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення в суді". За документ проголосували 314 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що метою документу є належне забезпечення органів держвлади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення (тобто юридичних осіб і публічного, і приватного права) правом на доступ до суду та належну юридичну допомогу, кваліфікований захист їх прав та законних інтересів, раціональне використання коштів державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Зокрема, пропонується розширити перелік осіб, які можуть здійснювати самопредставництво органів державної влади, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення в суді, а саме надати таку можливість не тільки керівникам, членам виконавчих органів юридичної особи, але й іншим уповноваженим особам відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (тобто включаючи працівників).

Нагадаємо, парламент прийняв за основу в першому читанні проект закону №2314 авторства президента Володимира Зеленського про внесення змін у Господарський процесуальний кодекс, Цивільний процесуальний кодекс і Кодекс адміністративного судочинства щодо вдосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку.

Як писало РБК-Україна раніше, 16 жовтня народні депутати проголосували за судову реформу президента Володимира Зеленського у другому читанні.

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