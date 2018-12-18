Рада планує ув'язнення за осквернення пам'ятників бійцям АТО

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Також планується карати штрафами за носіння військової форми з відзнаками військових ЗСУ

Народні депутати підтримали за основу законопроект №9217 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії щодо державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу і наругу над місцем поховання захисника суверенітету і територіальної цілісності України і деяких інших осіб". За документ з другого разу проголосували 229 парламентарів, передає кореспондент РБК-Україна.

Документом пропонується передбачити, що покупка, продаж, обмін чи інша оплатна передача ордена, медалі, нагрудного знаку до почесного звання, а також їх привласнення або носіння особою, яка не має на те права, або незаконне зберігання тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією відповідної ордена, медалі, нагрудного знаку до почесного звання.

Незаконне ж виготовлення ордена, медалі, нагрудного знаку до почесного звання, нагрудного знаку лауреата держпремії, президентської нагороди, орденської стрічки, стрічки медалей на планках з метою збуту або носіння особою, яка не має на це права, або носіння, збут таких підроблених речей тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 100 до 200 таких мінімумів.

При цьому вищевказані дії, якщо їх вчинила особа, яка протягом року було піддано адмінстягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Носіння військової форми

Планується також визначити, що носіння військової форми одягу зі знаками розрізнення військовослужбовців Збройних сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією відповідної форми одягу.

Якщо ці ж дії вчинила особа, яка протягом року було піддано адмінстягненню за такі ж порушення, йому загрожує накладення штрафу в розмірі від 200 до 400 таких мінімумів або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин з конфіскацією відповідної форми одягу.

Осквернення пам'ятників захисникам України

Крім того, пропонується передбачити, що осквернення або руйнування братської могили чи могили Невідомого солдата, пам'ятника, побудованого в пам'ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни - радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, воїнів -інтернаціоналістів і миротворців, а також осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ в Донецькій і Луганській областях, учасників Революції гідності, борців за незалежність України в XX столітті караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Як писало РБК-Україна раніше, даний законопроект внесли в Раду в кінці жовтня.

Нагадаємо, в кінці травня під Києвом вандали спалили кілька могил бійців АТО. Крім того, в Запоріжжі невідомі облили чорною фарбою пам'ятну дошку на вулиці добровольчих батальйонів.