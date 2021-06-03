ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада планирует предоставить Госкосмосу специальный статус

Новина українською →
Украина, Четверг 03 июня 2021 11:44
Рада планирует предоставить Госкосмосу специальный статус Фото: Госкосмосу Рада хочет предоставить специальный статус (facebook.com DKAUkraine)
Автор: Юлия Струк

Государственному космическому агентству планируют предоставить специальный статус. Верховная рада поддержала за основу законопроект №5017.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 260 нардепов. Проект закона приняли без обсуждения.

Закон предлагает четко разграничить полномочия между Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности, Министерством обороны и Госкосмосом.

В законе прописаны полномочия агентства:

  • государственный надзор (контроль) за соблюдением субъектами космической деятельности Украины частной формы собственности законодательства о космической деятельности;
  • создание и эксплуатация наземного и космического сегментов спутниковых систем связи, вещания и дистанционного зондирования Земли, контроля и анализа космической обстановки, координатно-временного и навигационного обеспечения;
  • эксплуатация, поддержка и совершенствование объектов космической деятельности;
  • разработка и функционирование Системы сертификации космической техники Украины.

Документ устанавливает специальный статус Госкосмоса. Однако его предлагают оставить в структуре Кабинета министров под курированием профильного вице-премьер- министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Агентству предоставят соответствующий статус и право формировать политику в космической отрасли государства, а также распоряжаться предприятиями космической отрасли.

Напомним, антикоррупционный комитет ВР пришел к выводу, что соответствующий законопроект №5017 не содержит рисков коррупции.

Так, комитет по вопросам экономического развития рекомендовал принять соответствующий законопроект за основу.

Как писало РБК-Украина, вице-премьер-министр по вопросам ОПК Олег Уруский заявлял о планах по реформированию Госкосмоса. Он хочет вернуть ведомство к тому виду, с какого агентство начиналось.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Верховная Рада Госкосмос
NEWS
Законопроект об олигархах: основные положения (документ)
Законопроект об олигархах: основные положения (документ)
DAILY
Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях