Рада планирует предоставить Госкосмосу специальный статус
Государственному космическому агентству планируют предоставить специальный статус. Верховная рада поддержала за основу законопроект №5017.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
"За" проголосовали 260 нардепов. Проект закона приняли без обсуждения.
Закон предлагает четко разграничить полномочия между Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности, Министерством обороны и Госкосмосом.
В законе прописаны полномочия агентства:
- государственный надзор (контроль) за соблюдением субъектами космической деятельности Украины частной формы собственности законодательства о космической деятельности;
- создание и эксплуатация наземного и космического сегментов спутниковых систем связи, вещания и дистанционного зондирования Земли, контроля и анализа космической обстановки, координатно-временного и навигационного обеспечения;
- эксплуатация, поддержка и совершенствование объектов космической деятельности;
- разработка и функционирование Системы сертификации космической техники Украины.
Документ устанавливает специальный статус Госкосмоса. Однако его предлагают оставить в структуре Кабинета министров под курированием профильного вице-премьер- министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Агентству предоставят соответствующий статус и право формировать политику в космической отрасли государства, а также распоряжаться предприятиями космической отрасли.
Напомним, антикоррупционный комитет ВР пришел к выводу, что соответствующий законопроект №5017 не содержит рисков коррупции.
Так, комитет по вопросам экономического развития рекомендовал принять соответствующий законопроект за основу.
Как писало РБК-Украина, вице-премьер-министр по вопросам ОПК Олег Уруский заявлял о планах по реформированию Госкосмоса. Он хочет вернуть ведомство к тому виду, с какого агентство начиналось.