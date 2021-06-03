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Рада планує надати Держкосмосу спеціальний статус

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Україна, Четвер 03 червня 2021 11:44
Рада планує надати Держкосмосу спеціальний статус Фото: Держкосмосу Рада хоче надати спеціальний статус (facebook.com DKAUkraine)
Автор: Юлія Струк

Державному космічному агентству планують надати спеціальний статус. Верховна рада підтримала за основу законопроект №5017.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 260 нардепів. Проект закону прийняли без обговорення.

Закон пропонує чітко розмежувати повноваження між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерством оборони та Держкосмосом.

У законі прописані повноваження агентства:

  • державний нагляд (контроль) за дотриманням суб'єктами космічної діяльності України приватної форми власності законодавства про космічну діяльність;
  • створення й експлуатація наземного і космічного сегментів супутникових систем зв'язку, мовлення та дистанційного зондування Землі, контролю і аналізу космічної обстановки, координатно-часового та навігаційного забезпечення;
  • експлуатація, підтримка і вдосконалення об'єктів космічної діяльності;
  • розробка і функціонування Системи сертифікації космічної техніки України.

Документ встановлює спеціальний статус Держкосмосу. Однак його пропонують залишити в структурі Кабінету міністрів під курируванням профільного віце-прем'єр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Агентству нададуть відповідний статус і право формувати політику в космічній галузі держави, а також розпоряджатися підприємствами космічної галузі.

Нагадаємо, антикорупційний комітет ВР прийшов до висновку, що відповідний законопроект №5017 не містить ризиків корупції.

Так, комітет з питань економічного розвитку рекомендував прийняти відповідний законопроект за основу.

Як писало РБК-Україна, віце-прем'єр-міністр з питань ОПК Олег Уруський заявляв про плани щодо реформування Держкосмосу. Він хоче повернути відомство до того виду, з якого агентство починалося.

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