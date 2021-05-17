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Рада планирует "поставить точку" в земельной реформе в ближайшие две пленарные недели

Автор: Юлия Струк

Верховная рада планирует "поставить точку" в земельной реформе в ближайшие две пленарные недели. Речь идет о законопроектах №№2194-2195.

Об этом замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил в ходе согласительного совета парламента.

Он заявил, что до окончания работы этой сессии нардепы должны принять ряд важных законопроектов, необходимых для комплексного внедрения и завершения реформ.

"Осталось 5 пленарных недель до истечения 5 сессии. У нас есть очень много различных вопросов, которые мы должны решить, чтобы выйти на каникулы, как и подобает отличникам, с хорошим результатом выполненных задач", - рассказал глава партии.

Корниенко подчеркнул, что в ближайшие две недели парламент намерен поставить промежуточную точку в вопросах земельной реформы.

"Нужно разблокировать подписание законопроекта №2194 о земельной децентрализации, а также принять законопроект №2195 об электронных аукционах", - сказал парламентарий.

Напомним, в Раде заблокировали подписание законопроекта №2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Этот закон необходим для завершения земельной реформы в Украине. Всего в Раду внесли 12 постановлений об отмене результатов голосования за документ.

Как писало РБК-Украина, 28 апреля Рада приняла соответствующий проект закона во втором чтении. Отметим, принятие документа в зале сопровождалось криками "Позор". ВРУ начала его рассмотрение 16 марта. Нардепы прошли 3128 поправок ко второму чтению документа.

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Новости Украины Верховная РадаАлександр Корниенкоземельная реформа