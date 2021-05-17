Рада планирует "поставить точку" в земельной реформе в ближайшие две пленарные недели

Он заявил, что до окончания работы этой сессии нардепы должны принять ряд важных законопроектов, необходимых для комплексного внедрения и завершения реформ.

"Осталось 5 пленарных недель до истечения 5 сессии. У нас есть очень много различных вопросов, которые мы должны решить, чтобы выйти на каникулы, как и подобает отличникам, с хорошим результатом выполненных задач", - рассказал глава партии.

Корниенко подчеркнул, что в ближайшие две недели парламент намерен поставить промежуточную точку в вопросах земельной реформы.

"Нужно разблокировать подписание законопроекта №2194 о земельной децентрализации, а также принять законопроект №2195 об электронных аукционах", - сказал парламентарий.