Рада планує "поставити крапку" у земельній реформі у найближчі два пленарні тижні

Він заявив, що до закінчення роботи цієї сесії нардепи мають ухвалити низку важливих законопроектів, необхідних для комплексного впровадження та завершення реформ.

"Залишилося 5 пленарних тижнів до закінчення 5 сесії. У нас є дуже багато різних питань, які ми маємо вирішити, щоб вийти на канікули, як і личить відмінникам, із гарним результатом виконаних завдань", - розповів глава партії.

Корнієнко підкреслив, що у найближчі два тижні парламент має намір поставити проміжну крапку в питаннях земельної реформи.

"Потрібно розблокувати підписання законопроекту №2194 про земельну децентралізацію, а також ухвалити законопроект №2195 про електронні аукціони", - сказав парламентар.