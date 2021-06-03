Рада відправила на доопрацювання закон про перегляд податків для азартних ігор і лотерей
Верховна рада відправила на доопрацювання закон про скасування оподаткування виграшів в азартних іграх, якщо приз понад 8 мінімальних зарплат (зараз 48 тисяч гривень). Народні депутати не підтримали за основу законопроект №2713-д.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
Ухвалення документа за основу підтримали лише 217 нардепів. За його напрямок на повторне перше читання в комітет проголосували 229 депутатів ВР.
Проект встановлював єдину ставку податку на дохід (валовий ігровий дохід), отриманий від організації та проведення азартних ігор та випуску та проведення лотерей - 10%.
Крім податку на дохід, передбачалолся, що суб’єкти господарювання також сплачуватимуть податок на прибуток за загальною ставкою 18%.
Якщо організатори азартних ігор здійснюють іншу діяльність, нарахування та сплата ними податку на прибуток відбувалося б за базовою (основною) ставкою податку.
Документ пропонував скасувати необґрунтовану потрійну плату за ліцензії на букмекерську діяльність, на азартні ігри казино в інтернеті, а також за ігровий автомат. При цьому вводити нульову ставку податку на дохід не збиралися.
Детальніше про зміни в оподаткуванні грального бізнесу читайте в матеріалі РБК-Україна "Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації".
Так, минулого літа Верховна рада легалізувала гральний бізнес.
У лютому 2021 року в Україні видали першу ліцензію для онлайн-казино.