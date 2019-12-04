Рада планирует отсрочить создание Единой госсистемы трансплантации

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Создание системы планируется отсрочить до 2021 года

Верховная рада Украины поддержала за основу законопроект №2457 "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины, регулирующих вопросы трансплантации анатомических материалов человеку". За законопроект проголосовали 326 парламентариев, передает корреспондент РБК-Украина.

Предлагается определить, что до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), но не позднее 1 января 2021 года, положения этого проекта по использованию указанной системы для организации оказания медицинской помощи с применением трансплантации не применяются. Зато организация трансплантации осуществляется на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.

Предлагаются изменения в части регулирования трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, которые позволят наладить эффективный механизм взаимодействия с реестрами гемопоэтических стволовых клеток за рубежом и использовать негосударственные реестры для наполнения национальной базы данных доноров гемопоэтических стволовых клеток.

Также предполагается заменить центральный орган исполнительной власти, который реализует госполитику в сфере оказания медицинской помощи с применением трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией на координационный центр по трансплантации - специализированное государственное учреждение, которое выполняет функции в сфере оказания медпомощи с применением трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией, которая образуется центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения

Документ также устанавливает, что Государственная информационная система сопровождения трансплантации состоит из Единой государственной информационной система трансплантации и Государственной информационной системы трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

Также законопроектом, положения, закрепление которых на уровне Закона является недостаточно обоснованным с точки зрения практики и эффективности нормативного урегулирования, предполагается определять подзаконными нормативно-правовыми актами.

Кроме того, с целью повышения защиты деятельности в сфере трансплантации предлагается детализация состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 143 Уголовного кодекса Украины, и Кодекса об административных правонарушениях новой статьей 452 относительно нарушения установленного порядка внесения информации в Единую государственную информационую систему трансплантации

Ранее сообщалось, что Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования попросил Верховную раду рассмотреть на этой пленарной неделе законопроект №2457 о полноценном запуске системы трансплантации в Украине.

Подчеркнем, в мае 2018 года Верховная рада позволила трансплантацию органов только по согласию донора.