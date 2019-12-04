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Рада планує відстрочити створення Єдиної держсистеми трансплантації

Новини » Суспільство     04.12.2019 - 13:26
Рада планує відстрочити створення Єдиної держсистеми трансплантації
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Створення системи планується відстрочити до 2021 року

Верховна рада України підтримала за основу законопроект №2457 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині". За законопроект проголосували 326 парламентарів, передає кореспондент РБК-Україна.

Пропонується визначити, що до початку роботи Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ), але не пізніше 1 січня 2021 року, положення цього проекту щодо використання вказаної системи для організації надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації не застосовуються. Натомість організація трансплантації здійснюється на основі інформації, що міститься на паперових носіях.

Пропонуються зміни в частині регулювання трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, які дозволять налагодити ефективний механізм взаємодії з реєстрами гемопоетичних стовбурових клітин за кордоном та використовувати недержавні реєстри для наповнення національної бази даних донорів гемопоетичних стовбурових клітин.

Також передбачається замінити центральний орган виконавчої влади, що реалізує держполітику у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією на координаційний центр з питань трансплантації - спеціалізовану державну установу, яка виконує функції у сфері надання меддопомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією, яка утворюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Документ також встановлює, що Державна інформаційна система супроводу трансплантації складається з Єдиної державної інформаційної система трансплантації та Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.

Також законопроектом, положення, закріплення яких на рівні Закону є недостатньо обґрунтованим з точки зору практики та ефективності нормативного врегулювання, передбачається визначати підзаконними нормативно-правовими актами.

Крім того, з метою підвищення захисту діяльності в сфері трансплантації пропонується деталізація складу злочину, передбаченого частиною першою статті 143 Кримінального кодексу України, та доповнення Кодексу про адміністративні правопорушення новою статтею 452 щодо порушення встановленого порядку внесення інформації до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації.

Раніше повідомлялося, що Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування попросив Верховну раду розглянути на цьому пленарному тижні законопроект №2457 про повноцінний запуск системи трансплантації в Україні.

Підкреслимо, в травні 2018 року Верховна рада дозволила трансплантацію органів тільки за згодою донора.

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