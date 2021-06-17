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Рада планирует осовременить закон о страховании: что предлагает документ

Новина українською →
Украина, Четверг 17 июня 2021 14:40
Рада планирует осовременить закон о страховании: что предлагает документ Фото: Рада приняла за основу обновленный закон о страховании (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада одобрила за основу новую редакцию закона "О страховании". Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект №5315.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Документ поддержали 246 нардепов.

В законе прописаны общие правовые основы деятельности по страхованию и полномочия Национального банка по осуществлению плановых мероприятий государственного надзора (контроля) за деятельностью страховщиков.

Обновляется подход к лицензированию страховщиков; совершенствуются требования к владельцам существенного участия страховщика; вводится новый подход в регулировании деятельности лиц, имеющих право осуществлять реализацию страховых и перестраховочных продуктов.

Документ предусматривает требования к платежеспособности страховщика и эффективные процедуры выхода страховщика с рынка; обновляются процедуры надзора.

По требованию рынка страховщиков общества с дополнительной ответственностью остаются среди субъектов, которые могут предоставлять страховые услуги.

Как писало РБК-Украина, ранее в комитете по вопросам финансовой политики высказали ряд замечаний к проекту: предоставление дискреционных полномочий регулятору и большое количество отсылочных и декларативных норм.

Однако несмотря на это финкомитет рекомендовал Раде одобрить документ за основу.

Кроме того, комитет по вопросам антикоррупционной политики пришел к выводу, что новая редакция закона "О страховании" содержит риски коррупции.

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