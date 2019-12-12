Рада планирует ограничить движение грузовиков во избежание загрязнения воздуха

Парламент принял за основу в первом чтении проект закона №2296 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении неблагоприятного воздействия загрязнения воздушной среды на здоровье населения", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 270 парламентариев. Нардепы также одобрили сокращенную процедуру подготовки закона ко второму чтению.

В частности, предлагается ввести временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств по территории густонаселенных городов (с численностью населения более 250 тыс. человек).

Соответствующую норму о запрете въезда и перевозки грузов транспортными средствами с фактической массой более 8 т территорией городов с численностью населения 250 и более тысяч человек с 6 до 11 и с 17 до 21 часов предусматривается внести в закон "Об автомобильном транспорте".

"Целью законопроекта является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, уровней шума в городах Украины, предупреждение заболеваемости населения, снижение уровня его смертности и повышение продолжительности жизни путем введения временного ограничения движения тяжеловесных транспортных средств", - указано в пояснительной записке.

Напомним, 23 октября в Раде появился текст проект закона №2296 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении неблагоприятного воздействия загрязнения воздушной среды на здоровье населения".

Ранее начальник Управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук заявил, что загрязнение воздуха в столице на 90% вызвано продуктами горения автомобильного транспорта.