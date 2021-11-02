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Рада планирует лишить ОАСК права отменять решения Кабмина

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Украина, Вторник 02 ноября 2021 17:08
Рада планирует лишить ОАСК права отменять решения Кабмина Фото: Рада сделала шаг к ограничению полномочий ОАСК (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада поддержала передачу права отменять решения центральных органов власти от ОАСК к Верховному суду. Документ в первом чтении поддержали 254 депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Рады 2 ноября, которое транслировалось на Youtube.

Президентским проектом закона №5067 предлагается определить, что Верховному суду как суду первой инстанции подсудны дела по обжалованию нормативно-правовых актов Кабинета министров, министерства или иного центрального органа исполнительной власти, Национального банка Украины или другого субъекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины. Предлагается исключить соответствующие категории дел из исключительной подсудности Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Согласно документу, рассмотрение административных дел в отношении законности (кроме конституционности) постановлений и распоряжений Кабинета министров реализуется Верховным судом в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Административные дела о законности и соответствии правовым актам высшей юридической силы нормативно-правовых актов министерств, других центральных органов исполнительной власти, НБУ рассматриваются Верховным судом в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из трех судей.

Судом апелляционной инстанции по указанным выше делам является Большая палата Верховного суда.

Также этим законопроектом уточняется значение термина "нормативно-правовой акт" для целей Кодекса административного судопроизводства Украины.

Как писало РБК-Украина, законопроект №5067 о сокращении полномочий ОАСК предлагает лишить его права рассматривать дела по обжалованию нормативно-правовых актов Кабмина, Нацбанка, министерств и других центральных органов исполнительной власти.

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