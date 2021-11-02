Рада планує позбавити ОАСК права скасовувати рішення Кабміну

Верховна рада підтримала передачу права скасовувати рішення центральних органів влади від ОАСК до Верховного суду. Документ в першому читанні підтримали 254 депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради 2 листопада, яке транслювалося на Youtube .

Президентським проектом закону №5067 пропонується визначити, що Верховному суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження нормативно-правових актів Кабінету міністрів, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб'єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, Пропонується виключити відповідні категорії справ з виключної підсудності Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).

Згідно з документом, розгляд адміністративних справ щодо законності (крім конституційності) постанов та розпоряджень Кабінету міністрів здійснюється Верховним судом у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п'яти суддів. Адміністративні справи щодо законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, НБУ розглядаються Верховним судом у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з трьох суддів.

Судом апеляційної інстанції у зазначених вище справах є Велика палата Верховного суду.

Також цим законопроектом уточнюється значення терміну "нормативно-правовий акт" для цілей Кодексу адміністративного судочинства України.