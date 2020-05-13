Рада планирует изменить закон "О судоустройстве и статусе судей" в части командировок

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2823 "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" относительно командировки судей в порядке временного перевода судьи в другой суд", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 275 парламентариев.

Так, в документе прописано право Высшего совета правосудия продлить срок командировки судьи в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия, но не более чем на один год, по обращению председателя суда, в котором судья находился в командировке, и заявления судьи на продление срока командировки.

Предлагается определить, что судья, срок командировки которого истек, либо в отношении которого Высшим советом правосудия вынесено решение о досрочном окончании командировки судьи, возвращается на работу в суд, из которого был командирован.

"Основной целью принятия законопроекта является предупреждение возможности увеличение и так не малого кадрового дефицита судей в отдельных судах и дестабилизации в осуществлении судопроизводства, путем предоставления права Высшему совету правосудия продлении срока командировки судей в другой суд", - подчеркивается в пояснительной записке.

Напомним, ранее сообщалось, что парламент планирует изменить несколько кодексов о процессуальных сроках на время карантина. За это проголосовали 253 народных депутатов.

До этого Рада окончательно приняла закон о банках, необходимый для сотрудничества с МВФ. За документ проголосовали 270 депутатов парламента.