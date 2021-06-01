Рада планирует изменить закон "О почтовой связи": что предлагается

"За" проголосовали 305 нардепов.

Закон предлагает изменения в статьи 1 и 2 закона "О почтовой связи" в части закрепления основного термина в значении "фельдъегерской связи" и "ведомственная фельдъегерская связь в составе Вооруженных сил Украины".

Указано, что фельдъегерская связь (правительственная фельдъегерская связь, ведомственная фельдъегерская связь в составе ВСУ) - составная часть почтовой связи Украины, предназначенная для приема, обработки, перевозки и доставки (вручения) отправлений, содержащих информацию, составляющую государственную тайну, и/или служебную информацию, отдельным категориям пользователей.

Согласно закону, ведомственная фельдъегерская связь в составе ВСУ - это прием, обработка, перевозка и доставка (вручение) отправлений, содержащих информацию, составляющую государственную тайну, и/или служебную информацию пользователям в системе Министерства обороны в мирное время и особый период.