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Рада планирует изменить закон "О почтовой связи": что предлагается

Автор: Юлия Струк

Верховная рада приняла за основу правительственный законопроект №3821 "О внесении изменений в закон "О почтовой связи". За документ проголосовали 305 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 305 нардепов.

Закон предлагает изменения в статьи 1 и 2 закона "О почтовой связи" в части закрепления основного термина в значении "фельдъегерской связи" и "ведомственная фельдъегерская связь в составе Вооруженных сил Украины".

Указано, что фельдъегерская связь (правительственная фельдъегерская связь, ведомственная фельдъегерская связь в составе ВСУ) - составная часть почтовой связи Украины, предназначенная для приема, обработки, перевозки и доставки (вручения) отправлений, содержащих информацию, составляющую государственную тайну, и/или служебную информацию, отдельным категориям пользователей.

Согласно закону, ведомственная фельдъегерская связь в составе ВСУ - это прием, обработка, перевозка и доставка (вручение) отправлений, содержащих информацию, составляющую государственную тайну, и/или служебную информацию пользователям в системе Министерства обороны в мирное время и особый период.

Напомним, в феврале 2020 года Кабмин вносил в Раду аналогичный проект закона. Однако после того, как правительство Алексея Гончарука отправили в отставку, документ сняли с рассмотрения парламента.

Как писало РБК-Украина, с 19 мая во всех отделениях "Укрпочты" выключили банковские терминалы. В почтовых отделениях теперь будут только терминалы "Укрпочты".

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