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Рада планирует изменить процедуру банкротства на период карантина

Автор: Юлия Струк

В Украине могут изменить процедуру банкротства на период карантина. Верховная рада поддержала за основу законопроект №4220 президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Документ поддержали 314 парламентариев.

Президент инициировал изменения в Кодекс по процедурам банкротства, поскольку из-за карантина затягивается производство по делам о банкротстве.

Временно, на период действия карантина, собрание (комитет) кредиторов может проводиться в режиме видеоконференции.

Проект предусматривает, что для подтверждения личности и полномочий участника собрания (комитета) кредиторов предоставляются документы, подтверждающие личность и его полномочия, засвидетельствованные электронной цифровой подписью. А если участник не имеет ЭЦП, то подтверждение его личности осуществляется в порядке, определенном законом о Едином государственном демографическом реестре.

Прописано, что собрание (комитет) кредиторов можно проводить путем опроса. Инициатор опроса посылает всем участникам собраний запрос с проектом решения по предложенному вопросу (вопросам). В таком запросе указаны адрес, на который участники опроса должны направить свой ответ, и срок для предоставления ответа.

Согласно закону, суд по ходатайству комитета кредиторов, кредитора, арбитражного управляющего или по собственной инициативе может продлить сроки проведения предварительного заседания суда по делу о банкротстве.

Положения, которые касаются моратория на банкротство во время карантина, предлагают изъять из кодекса.

Напомним, этот закон глава государства внес в Раду осенью 2020 года.

Как писало РБК-Украина, в Украине ввели мораторий на банкротство бюджетных организаций: Зеленский подписал соответствующий законопроект №2276.

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