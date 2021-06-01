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Рада планує змінити процедуру банкрутства на період карантину

Автор: Юлія Струк

В Україні можуть змінити процедуру банкрутства на період карантину. Верховна рада підтримала за основу законопроект №4220 президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Документ підтримали 314 парламентаріїв.

Президент ініціював зміни до Кодексу про процедури банкрутства, оскільки через карантин затягується провадження у справах про банкрутство.

Тимчасово, на період дії карантину, збори (комітет) кредиторів може проводитися у режимі відеоконференції.

Проект передбачає, що для підтвердження особи та повноважень учасника зборів (комітету) кредиторів надаються документи, що підтверджують особу та його повноваження, засвідчені електронним цифровим підписом. А якщо учасник не має ЕЦП, то підтвердження його особистості здійснюється у порядку, визначеному законом про Єдиний державний демографічний реєстр.

Прописано, що збори (комітет) кредиторів можна проводити шляхом опитування. Ініціатор опитування посилає усім учасникам зборів запит з проектом рішення щодо запропонованого питання (питань). У такому запиті вказані адреса, на яку учасники опитування повинні направити свою відповідь, і термін для надання відповіді.

Відповідно до закону, суд за клопотанням комітету кредиторів, кредитора, арбітражного керуючого або за власною ініціативою може продовжити терміни проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство.

Положення, які стосуються мораторію на банкрутство під час карантину, пропонують вилучити з кодексу.

Нагадаємо, цей закон глава держави вніс до Ради восени 2020 року.

Як писало РБК-Україна, в Україні ввели мораторій на банкрутство бюджетних організацій: Зеленський підписав відповідний законопроект №2276.

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