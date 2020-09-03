Рада планирует изменить Налоговый кодекс в рамках проекта "инвестняни"

Верховная рада планирует изменить Налоговый кодекс в рамках проекта "инвестиционные няни". Нардепы поддержали за основу соответствующий законопроект №3761.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 273 парламентария.

Предлагается с 1 января 2021 года до 1 января 2035-го (но не более срока и объема предоставления государственной поддержки, определенных в специальном инвестиционном договоре) освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость ввоз инвестором оборудования для реализации инвестиционного проекта.

Указанное оборудование должно быть новым и изготовленным не ранее чем за 3 года до даты регистрации инвестиционного проекта со значительными инвестициями, а его перечень и объемы будет определять правительство Украины.

Кроме того, предусмотрено освободить от налогообложения налогом на прибыль предприятий прибыль предприятия-инвестора со значительными инвестициями. Освобождение происходит при условии, что такая прибыль получена в результате выполнения специального инвестиционного договора.

"Освобождение от налога на прибыль предусмотрено... после введения в эксплуатацию объекта реализации инвестиционного проекта на протяжении пяти лет в пределах срока действия специального инвестиционного договора, начиная с календарного квартала, определенного инвестором со значительными инвестициями в поданном в контролирующий орган заявлении", - указано в пояснительной записке.

Обязательным условием для освобождения от налога на прибыль предприятий является выполнение инвестором своих обязательств по договору.

Напомним, в конце июля Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №3760 об "инвестиционных нянях".

Как писало РБК-Украина, в конце апреля в ОП заявили, что разработали закон об "инвестиционных нянях" и готовятся внести его в Раду.

Так, впервые о программе "инвестняня" президент заявил на форуме в Давосе и пообещал, что иностранные инвесторы смогут получить налоговые каникулы за инвестиции.