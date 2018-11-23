Рада планирует дать определение понятию "сравнительная реклама"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Законопроект должен создать гармонизацию отечественного законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом ЕС

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №8515 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины (относительно гармонизации законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом Европейского союза)", которым предполагается дать определение понятию "сравнительная реклама". За документ проголосовал 231 нардеп, передает корреспондент РБК-Украина.

Целью принятия законопроекта является гармонизация отечественного законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом ЕС и определение законодательных условий использования сравнительной рекламы, а следовательно, и опосредованное повышение эффективности национальной системы защиты прав потребителей, приведение ее в соответствие с требованиями Евросоюза.

Так, предлагается определить, что сравнительная реклама - реклама, которая содержит сравнение с другими лицами и/или товарами (деятельностью) другого лица».

Планируется предусмотреть, что сравнительная реклама может содержать изображения и ссылки на товар, торговые марки или другие обозначения, под которыми выпускается товар, с которым осуществляется сравнение, коммерческое (фирменное) наименование конкурента деятельность, товар которого сравнивается.

Использование сравнительной рекламы разрешается, если она не содержит определенных законодательством о защите прав потребителей признаков нечестной предпринимательской практики; сравнивает однородные (подобные) товары, которые используются на одни и те же потребности сравнивает деятельность охватывается одной сферой или видом деятельности; объективно сравнивает одну или несколько материальных, сопоставимых и репрезентативных характеристик однородного (подобного) товара, деятельности, включая цену, существенных для потребителя при осуществлении выбора

Такая реклама не должна также дискредитировать качество однородных (подобных) товаров других производителей и продавцов или дискредитировать деятельность других лиц; не должна дискредитировать репутацию торговых марок, коммерческих (фирменных) наименований, другие особенности конкурентов или мест происхождения товаров.

Кроме того, она не должна создавать смешивание между рекламодателем и конкурентом, между товарами, торговыми марками, коммерческим (фирменным) наименованиями рекламодателя и конкурентов; и не должен содержать имитацию товаров, защищенных торговой маркой или наименованием.

"Ставлю на голосование проект закона "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины (относительно гармонизации законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом Европейского союза)" № 8515 за основу. Прошу голосовать! Голосуем!" - заявил спикер Рады Андрей Парубий.

Напомним, нардепы приступили к рассмотрению изменений в Налоговый кодекс. Председатель ВР Андрей Парубий выразил надежду в том, что рассмотрение поправок будет происходить динамично.