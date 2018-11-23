Рада планує дати визначення поняттю "порівняльна реклама"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Законопроект повинен створити гармонізацію вітчизняного законодавства у сфері порівняльної реклами із правом ЄС

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №8515 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського союзу)", яким передбачається дати визначення поняттю "порівняльна реклама". За документ проголосував 231 нардеп, передає кореспондент РБК-Україна.

Метою ухвалення законопроекту є гармонізація вітчизняного законодавства у сфері порівняльної реклами із правом ЄС та визначення законодавчих умов використання порівняльної реклами, а відтак, і опосередковане підвищення ефективності національної системи захисту прав споживачів, приведення її у відповідність до вимог Євросоюзу.

Так, пропонується визначити, що порівняльна реклама - реклама, яка містить порівняння з іншими особами та/або товарами (діяльністю) іншої особи».

Планується передбачити, що порівняльна реклама може містити зображення та посилання на товар, торговельні марки чи інші позначення, під якими випускається товар, з яким здійснюється порівняння, комерційне (фірмове) найменування конкурента діяльність, чи товар якого порівнюється.

Використання порівняльної реклами дозволяється, якщо вона не містить визначених законодавством про захист прав споживачів ознак нечесної підприємницької практики; порівнює однорідні (подібні) товари, які використовуються на одні й ті самі потреби чи порівнює діяльність, що охоплюється однією сферою чи видом діяльності; об’єктивно порівнює одну або кілька матеріальних, співставних та репрезентативних характеристик однорідного (подібного) товару, діяльності, включаючи ціну, суттєвих для споживача при здійсненні вибору.

Така реклама не має також дискредитувати якість однорідних (подібних) товарів інших виробників та продавців чи дискредитувати діяльність інших осіб; не має дискредитувати репутацію торговельних марок, комерційних (фірмових) найменувань, інші особливості конкурентів або місць походження товарів.

Крім того, вона не має створювати змішання між рекламодавцем і конкурентом, між товарами, торговельними марками, комерційним (фірмовим) найменуваннями рекламодавця та конкурентів; і не має містити імітацію товарів, захищених торговельною маркою або найменуванням.

"Ставлю на голосування проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського союзу)" № 8515 за основу. Прошу голосувати! Голосуємо!" - заявив спікер Ради Андрій Парубій.

Нагадаємо, нардепи приступили до розгляду змін до Податкового кодексу. Голова ВР Андрій Парубій висловив сподівання в тому, що розгляд поправок відбуватиметься динамічно.