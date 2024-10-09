Рада поддержала изменения к Уголовному кодексу после ратификации Римского статута

Верховная Рада Украины поддержала изменения к Уголовному кодексу. Его приведут в соответствие с нормами Римского статута Международного уголовного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

В среду, 9 октября, Рада во втором чтении поддержала законопроект №11484 о внесении изменений в уголовное законодательство в связи с ратификацией Римского статута.

"За" проголосовали 228 народных депутатов.

Ранее в Украине не предусматривалось уголовной ответственности за преступления против человечности и военные преступления. Теперь украинское законодательство будет соответствовать недавно ратифицированному Римскому статуту.

Согласно принятому закону, за преступления против человечности будет предусмотрена уголовная ответственность. Также он предусматривает увеличение сроков наказания за преступление агрессии до пожизненного лишения свободы.

Закон внесет командную ответственность. То есть командиры будут нести ответственность за военные преступления своих подчиненных, даже если они не совершали их лично, но знали о них и игнорировали их.