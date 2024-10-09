Рада поддержала изменения к Уголовному кодексу после ратификации Римского статута
Верховная Рада Украины поддержала изменения к Уголовному кодексу. Его приведут в соответствие с нормами Римского статута Международного уголовного суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
В среду, 9 октября, Рада во втором чтении поддержала законопроект №11484 о внесении изменений в уголовное законодательство в связи с ратификацией Римского статута.
"За" проголосовали 228 народных депутатов.
Ранее в Украине не предусматривалось уголовной ответственности за преступления против человечности и военные преступления. Теперь украинское законодательство будет соответствовать недавно ратифицированному Римскому статуту.
Согласно принятому закону, за преступления против человечности будет предусмотрена уголовная ответственность. Также он предусматривает увеличение сроков наказания за преступление агрессии до пожизненного лишения свободы.
Закон внесет командную ответственность. То есть командиры будут нести ответственность за военные преступления своих подчиненных, даже если они не совершали их лично, но знали о них и игнорировали их.
Ратификация Римского статута
Римский статут - это международный договор, который учредил Международный уголовный суд. Он определяет порядок работы суда, а также определяет преступления, подпадающие под его юрисдикцию. Это, в частности, преступление агрессии, преступления геноцида, преступления против человечности и военные преступления.
В этом году Украина официально ратифицировала Римский статут. Президент Владимир Зеленский 24 августа подписал соответствующий закон.
Этот шаг позволяет Украине обрести полноправное членство в Международном уголовном суде. Детальнее о том, почему Украина ратифицировала Римский статут - в материале РБК-Украина.
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