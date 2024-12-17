Рада підтримала законопроект про швидкий мобільний інтернет: Федоров розкрив деталі

"Мобільний інтернет повинен бути швидким і у великих містах, і в селах, і на дорогах між містами. Парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт № 12094. Дуже важливий для якості звʼязку", - розповів Федоров.

За його словами, тепер визначатиметься мінімальна швидкість. Це дозволить завантажити відео в месенджері під час поїздок. Оператори будуть зобовʼязані дотримуватися цих стандартів.

Як пояснив Федоров, тепер українці зможуть перевіряти якість мобільного інтернету за допомогою спеціального тесту на швидкість на смартфонах. Потім інформація передаватиметься регулятору сфери - НКЕК, щоб він реагував на проблемні ситуації.

"Про систему для перевірки швидкості повідомлю пізніше. Нацроумінг працюватиме й після завершення воєнного стану в кризових ситуаціях. Вдячний народним депутатам за підтримку цього важливого законопроєкту. Очікуємо на ухвалення в другому читанні", - підкреслив Федоров.

Інтернет та мобільний зв'язок в Україні

Нагадаємо, влітку операторів мобільного зв’язку зобов'язали забезпечити працездатність мереж в умовах планового або аварійного відключення електропостачання мінімум 10 годин.

А ось сьогодні стало відомо, що Кабінет міністрів України затвердив порядок подання через портал та додаток "Дія" інформаційного повідомлення про відсутність мобільного зв’язку. Це потрібно для моніторингу якості та доступності зв’язку