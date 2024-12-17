Поскаржитися на відсутність мобільного зв’язку можна буде через "Дію"

Кабінет міністрів України затвердив порядок подання через портал та додаток "Дія" інформаційного повідомлення про відсутність мобільного зв’язку. Це потрібно для моніторингу якості та доступності зв’язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука .

За його даними, порядок визначає механізм подання засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема, з використанням мобільного додатка "Дія", інформаційного повідомлення про відсутність можливості отримання електронних комунікаційних послуг.

Це робиться з метою здійснення моніторингу якості та доступності електронних комунікаційних послуг, формування пропозицій щодо внесення змін до законодавства, необхідних для розвитку сфери електронних комунікацій.

"Послугу запустимо вже дуже скоро", - повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та рекомендував українцям "стежити за оновленнями" "Дії".

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко зауважив: "Виникає питання, як скаржитись на відсутність звʼязку, коли немає звʼязку?"

Нагадаємо, з початком відключень світла навесні 2024 року в Україні суттєво погіршився мобільний зв'язок. У значній кількості випадків зв'язок зникає одна після відключення світла через те, що мобільні оператори не закупили акумулятори для базових станцій.

У липні операторів мобільного зв’язку зобов'язали забезпечити працездатність мереж в умовах планового або аварійного відключення електропостачання мінімум 10 годин.

"Дія" в Україні

"Дія" (акронім для "Держава і я") - це цифрова платформа України, яка об'єднує державні послуги в єдиному електронному просторі. Вона складається з:

Порталу "Дія" - вебсайту, де громадяни України можуть отримувати державні послуги онлайн. Портал дозволяє:

подавати документи та заяви на отримання державних послуг (наприклад, реєстрація бізнесу, оформлення соціальних виплат, зміна місця проживання);

отримувати електронні витяги (з ЄДР, ДЗК тощо);

подавати заяви на оформлення довідок (наприклад, про несудимість).

Мобільного додатка "Дія" - застосунку для смартфонів, який надає доступ до цифрових копій документів (так званих "цифрових паспортів") та низки послуг. У додатку доступні: