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Рада підтримала законопроєкт про позбавлення державних нагород зрадників України

Вівторок 20 серпня 2024 13:31
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Рада підтримала законопроєкт про позбавлення державних нагород зрадників України Ілюстративне фото (Суспільне Чернігів)
Автор: Валерія Поліщук

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №11410, який передбачає можливість позбавлення державних нагород осіб, визнаних зрадниками України.

Про це заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

У першому читанні законопроєкт підтримали 341 народний депутат.

Рада підтримала законопроєкт про позбавлення державних нагород зрадників України

Згідно з документом, у Кримінальний кодекс буде внесено нове додаткове покарання - позбавлення державних нагород за вчинення визначених злочинів. Суд під час ухвалення вироку буде зобов’язаний розглянути, чи є підстави для позбавлення нагород.

Також передбачається можливість позбавлення нагород за рішенням РНБО.

Позбавлення зрадників державних нагород

У середині серпня президент Володимир Зеленський заявив, що всі, хто служить російському диктатору Володимиру Путіну або виправдовує його війну, не заслуговують на збереження державних нагород України. Це стосується зокрема тих, хто втік до Росії після 24 лютого 2022 року, а також колаборантів.

Детальніше про звання "Героя України", хто може залишитись без нього та навіщо для цього потрібний новий законопроєкт - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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