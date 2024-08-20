Рада поддержала законопроект о лишении государственных наград предателей Украины
Верховная Рада приняла за основу законопроект №11410, который предусматривает возможность лишения государственных наград лиц, признанных предателями Украины.
Об этом заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
В первом чтении законопроект поддержал 341 народный депутат.
Согласно документу, в Уголовный кодекс будет внесено новое дополнительное наказание - лишение государственных наград за совершение определенных преступлений. Суд при вынесении приговора будет обязан рассмотреть, есть ли основания для лишения наград.
Также предусматривается возможность лишения наград по решению СНБО.
Лишение предателей государственных наград
В середине августа президент Владимир Зеленский заявил, что все, кто служит российскому диктатору Владимиру Путину или оправдывает его войну, не заслуживают сохранения государственных наград Украины. Это касается в частности тех, кто бежал в Россию после 24 февраля 2022 года, а также коллаборантов.
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