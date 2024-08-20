ua en ru
Вт, 20 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Рада поддержала законопроект о лишении государственных наград предателей Украины

Вторник 20 августа 2024 13:31
UA EN RU
Рада поддержала законопроект о лишении государственных наград предателей Украины Иллюстративное фото (Общественное Чернигов)
Автор: Валерия Полищук

Верховная Рада приняла за основу законопроект №11410, который предусматривает возможность лишения государственных наград лиц, признанных предателями Украины.

Об этом заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

В первом чтении законопроект поддержал 341 народный депутат.

Рада поддержала законопроект о лишении государственных наград предателей Украины

Согласно документу, в Уголовный кодекс будет внесено новое дополнительное наказание - лишение государственных наград за совершение определенных преступлений. Суд при вынесении приговора будет обязан рассмотреть, есть ли основания для лишения наград.

Также предусматривается возможность лишения наград по решению СНБО.

Лишение предателей государственных наград

В середине августа президент Владимир Зеленский заявил, что все, кто служит российскому диктатору Владимиру Путину или оправдывает его войну, не заслуживают сохранения государственных наград Украины. Это касается в частности тех, кто бежал в Россию после 24 февраля 2022 года, а также коллаборантов.

Детальнее о звании "Героя Украины", кто может остаться без него и зачем для этого нужен новый законопроект - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Герой Украины Верховная рада Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Рада запретила РПЦ. Что будет с Московским патриархатом
Рада запретила РПЦ. Что будет с Московским патриархатом
DAILY
Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну