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Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію засуджених

Фото: Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію засуджених (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 8 травня, Верховна рада прийняла законопроєкт №11079-1 про мобілізацію деяких категорій засуджених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Відповідно до підсумків голосування: 

  • "за" проголосували 279 народних депутатів; 
  • "проти" - 0; 
  • "утримались" - 40; 

Як відзначив Железняк, з законопроєкту прибрали ризики по антикорупції на яких наголошував антикорупційний комітет. 

Фото: Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію засуджених (t.me/yzheleznyak)

Зокрема мобілізуватись з тюрми не зможуть: 

  • депутати; 
  • частина топкорупціонерів; 
  • винні у тяжких злочинах. Мова йде, наприклад, про вбивства, зґвалтування. 

Мобілізація ув‘язнених

Як й згадувалось вище, законопроєкт №11079, за який сьогодні було проголосовано, передбачає мобілізацію, а також військову службу за контрактом ув'язненим під час воєнного стану. 

У тому ж числі законопроєкт передбачає умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, відповідно, з подальшою службою за контрактом. Аби мобілізуватись, окрім бажання засудженого, необхідне й рішення суду. 

Детальніше про законопроєкт - у матеріалі РБК-Україна.

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