RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рада поддержала законопроект о мобилизации заключенных

Фото: Рада поддержала законопроект о мобилизации заключенных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 8 мая, Верховная рада приняла законопроект №11079-1 о мобилизации некоторых категорий заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Согласно итогам голосования: 

  • "за" проголосовали 279 народных депутатов; 
  • "против" - 0; 
  • "воздержались" - 40; 

Как отметил Железняк, из законопроекта убрали риски по антикоррупции на которых отмечал антикоррупционный комитет. 

Фото: Рада поддержала законопроект о мобилизации заключенных (t.me/yzheleznyak)

В частности мобилизоваться из тюрьмы не смогут: 

  • депутаты; 
  • часть топ-коррупционеров; 
  • виновные в тяжких преступлениях. Речь идет, например, об убийствах, изнасилованиях. 

Мобилизация заключенных

Как и упоминалось выше, законопроект №11079, который сегодня был проголосован, предусматривает мобилизацию, а также военную службу по контракту заключенным во время военного положения. 

В том же числе законопроект предусматривает условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, соответственно, с последующей службой по контракту. Чтобы мобилизоваться, кроме желания осужденного, необходимо и решение суда. 

Подробнее о законопроекте - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеМобилизация в Украине