Верховна Рада у вівторок, 24 листопада, підтримала у першому читанні закон про відкриття декларацій працівників СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа Ярослава Железняка.

Він розповів, що ВР підтримала у першому читанні закон про відкриття декларацій СБУ та інших спецслужбовців (законопроєкт №16220).

"За - 287", - йдеться у заяві народного депутата.

Законопроєкт передбачає повернення щорічного декларування для співробітників СБУ, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях.

Вони також повинні будуть подати декларації за попередні звітні періоди після 2021 року, якщо раніше цього не зробили. На це відводиться 90 календарних днів із дня набрання законом чинності.

Декларації керівників структурних підрозділів СБУ та розвідувальних органів, а також їхніх заступників пропонується зробити публічними, за винятком випадків, коли наказ про призначення на відповідну посаду має гриф секретності.

Зміни також торкнуться окремих категорій військовослужбовців Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони та Держспецзв'язку.

Для військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання, передбачено збереження можливості відтермінувати подання декларацій.